Un odore, una puzza forte, acre, che ha causato anche alcuni malori ieri mattina Enel primo pomeriggio hanno fatto l'allarme ad Aprilia, a ridosso della via Pontina. Alcuni utenti che si erano recati nelle attività davanti alla Borgata Agip, hanno infatti accusato alcuni malori, sembra in modo lieve, ma comunque tali da portare più di qualcuno non solo a chiedere l'aiuto e l'intervento del 118, ma anche delle forze dell'ordine. Polizia locale, personale della Asl, poco dopo, hanno iniziato una serie di verifiche e controlli presso le aziende presenti in zona per verificare la natura, ma soprattutto la provenienza di quei miasmi che in poco tempo hanno davvero creato panico oltre che potenziali danni alle persone. Non è certo la prima volta che l'aria si riempie di puzze e miasmi pericolosi in grado di far venire mal di testa e malori in pochi secondi di esposizione ed inalazione. Si spera che se ne individui la causa e i responsabili siano chiamati a rispondere.