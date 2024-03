Un lungo e sentito applauso in Aula Consiliare a Terracina dove il sindaco Francesco Giannetti e il presidente del Consiglio comunale Luca Caringi hanno ricordato e omaggiato con un encomio solenne il gesto dei due giovani, Giovanni e Livio, che il 17 febbraio scorso salvarono una ragazza che a bordo della sua auto era finita nel canale Pio VI. Ieri, in Municipio, era presente Giovanni Di Spirito, Agente Scelto di Polizia di Terracina in servizio presso la Polizia Postale di Latina che quel giorno, insieme a Livio, evitò che quell'incidente diventasse una tragedia. A lui Giannetti e Caringi hanno donato una pergamena e una medaglia. «Il loro è stato un gesto di profondo altruismo e di grande coraggio, per niente scontato - ha detto il sindaco -. E' di gesti così che abbiamo bisogno per riscoprire il prezioso valore di umanità che deve essere alla base di ogni società civile».