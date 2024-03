L'Aeroporto del 70° Stormo "G.C Graziani" ha ospitato un Open Day che ha attirato più di 3.000 studenti delle scuole di Latina e provincia. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino la Scuola di Volo pontina, salire su un velivolo e provare un simulatore. L'evento più atteso è stato l'arrivo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, che ha effettuato una sessione di prove di volo acrobatico in preparazione per la stagione delle manifestazioni aeree 2024. Il Sindaco Celentano ha sottolineato l'importanza dell'evento per la città e ha elogiato il ruolo dell'Aeroporto e della Scuola di Volo. I giovani presenti hanno potuto interagire con i piloti e gli allievi della Scuola di Volo, mentre nell'hangar è stato organizzato un banco per la vendita di "Uovo Amico" a scopo benefico. La giornata si è conclusa con l'esibizione delle Frecce Tricolori alle 14:30.

