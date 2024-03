Il Consiglio Comunale di Sermoneta ha approvato una mozione di solidarietà per gli agricoltori di Sermoneta e della provincia di Latina, su proposta del sindaco Giuseppina Giovannoli, raccogliendo il grido di allarme raccolto dall'amministrazione Giovannoli dei tantissimi agricoltori che in questi ultimi mesi hanno fatto sentire la loro voce con proteste e manifestazioni a Latina e Roma, per chiedere alle istituzioni di porre in essere politiche di tutela delle produzioni agricole locali, che rappresentano eccellenze del panorama nazionale nella produzione di latte bovino e bufalino, florovivaistico, ortofrutticolo.

L'obiettivo della mozione, il cui testo è stato condiviso insieme ad altri sindaci pontini e che sarà inviata a Governo, Regione e associazioni di categoria, è che 2vengano ascoltate e prese in considerazione le esigenze e le preoccupazioni degli agricoltori".

"Vanno salvaguardate – si legge – le tradizioni rurali, l'identità culturale e le coltivazioni legate all'agricoltura locale attraverso un nuovo protagonismo degli agricoltori, nell'ambito delle singole filiere".

Servono "politiche che non penalizzino i produttori, chiamati a fare i conti da un lato con l'aumento dei costi e dall'altro con un sistema di commercializzazione che penalizza chi produce e chi consuma". Per questo la mozione chiede a Governo e Regione che "a favore dei nostri agricoltori sia adottata ogni misura e azione necessaria a garantire la difesa e la stabilità del prezzo nonché la tutela del prodotto da contraffazioni e da pratiche sleali, per poter sostenere e mantenere una produzione che nella nostra Regione rappresenta un mercato di eccellenza che non possiamo permetterci di mettere a rischio", ma anche a sollecitare, a livello europeo, "l'avvio concreto e rapido di una procedura di semplificazione della Politica Agricola Comune (Pac) che, negli anni, si è rivelata troppo complessa sotto il profilo degli adempimenti burocratici soprattutto per le aziende di piccole e medie dimensioni, riducendo la possibilità di accesso alle misure".

"In questi anni il dialogo con gli operatori agricoli è stato costante e continuo - spiegano il sindaco Giuseppina Giovannoli e l'assessore all'agricoltura Bruno Bianconi – per affrontare insieme le problematiche del settore, dalla moria del kiwi alla peronospora dei vitigni e le calamità naturali, fino alle opportunità offerte a livello nazionale ed europeo. Anche in questo momento dobbiamo dimostrare compattezza ed essere determinati nel difendere le nostre produzioni di eccellenza, restando al fianco dei nostri agricoltori in questa battaglia".