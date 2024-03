Uniti per Aprilia chiede all'Amministrazione comunale di valutare l'acquisto del Pidocchietto, un vecchio teatro adibito a esercizio commerciale da oltre 30 anni nel centro di Aprilia. Dopo la chiusura della struttura, i proprietari hanno proposto una collaborazione con il Comune per una riapertura a gestione pubblica. La lista civica propone di coinvolgere associazioni e comitati di quartiere per definire un progetto di riqualificazione urbana del locale, che potrebbe contribuire alla ripresa del centro storico in crisi. Si chiede la convocazione di una commissione consiliare per avviare un dibattito sulla questione e formulare una proposta politica da presentare alla proprietà. Il coinvolgimento della comunità locale è considerato fondamentale per il successo del progetto di riapertura del Pidocchietto.

