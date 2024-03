Una vasta perdita d'acqua si è creata in strada Congiunte Destre nei pressi dell'incrocio con via del Saraceno, nella periferia di Latina, a causa della rottura accidentale di una condotta sotterranea durante gli scavi per un cantiere stradale di posa di cavi interrati.

È stato un mezzo dell'impresa addetta ai lavori a prendere per errore il tubo della rete idrica, creando la falla che in poco tempo ha allagato tutta l'area circostante, creando una sorta di lago a bordo strada. Per il ripristino della conduttura e la messa in sicurezza dell'area sono intervenute le squadre del pronto intervento del gestore della rete di distribuzione del servizio idrico.