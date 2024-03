Il 22 marzo si celebrata la Giornata Mondiale dell'Acqua, istituita nel 1992 dall'ONU per ricordare al mondo l'importanza delle risorse idriche naturali e della loro salvaguardia.

Il tema scelto a livello mondiale, per il 2024, è "WATER FOR PEACE": l'Acqua per la Pace. La disponibilità idrica può contribuire in maniera significativa a evitare o mitigare disagi e tensioni sociali. Per celebrare questa giornata, Acqualatina ha scelto di rendere omaggio alle splendide acque del nostro territorio con uno sguardo all'impegno che tanti uomini e donne profondono nel mantenerle tali.