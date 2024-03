Ardea diventa Città. Con Decreto del 22 febbraio 2024 - notificato questa mattina dalla Prefettura di Roma al Sindaco Maurizio Cremonini - il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito al Comune di Ardea il Titolo onorifico di Città.

Si tratta della conclusione di un iter avviato nel 2017 e che ha visto una conferma di intenti nel mese di novembre 2023, quando il Consiglio Comunale ha ribadito all'unanimità la volontà di proseguire nell'iter.

«Sono particolarmente orgoglioso per l'ottenimento del Titolo di Città - commenta il Sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini -. Si tratta di un prezioso riconoscimento che conferisce onore al nostro territorio e alla sua storia millenaria e che deve rendere fieri tutti i cittadini di Ardea. È a loro che vogliamo dedicare questo Titolo onorifico, affinché possano sentirsi sempre più parte attiva e integrante della Comunità. Ovviamente, il riconoscimento conferito dal Presidente della Repubblica deve rappresentare un punto di partenza per migliorare ancora e far crescere Ardea da tutti i punti di vista».

Il conferimento del Titolo di Città di Ardea riconosce a questo territorio una rilevante importanza dal punto di vista storico, culturale e civico, ma anche una posizione di prestigio fra le Istituzioni della Repubblica, così come previsto dalla Legge.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel concedere ad Ardea il Titolo di Città, si è basato sulle relazioni che la Prefettura di Roma e il Ministero dell'Interno hanno prodotto dopo apposite istruttorie, dalle quali è emerso che Ardea possedeva tutti i requisiti per essere una Città ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

«Siamo di fronte a un momento storico - conclude il Sindaco Maurizio Cremonini -. Ardea meritava di entrare nel novero delle Città italiane per la sua importanza storica, ma anche per le sue possibilità di crescita. Oggi il conferimento del Titolo di Città da parte del Presidente della Repubblica, che ringrazio di vero cuore per la concessione dell'onorificenza, è il primo passo per proseguire nella costruzione dell'Ardea futura e per consolidare nelle giovani generazioni l'orgoglio di sentirsi Cittadini di Ardea».