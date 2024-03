La campagna di prevenzione avviata da tempo dalla Direzione della Asl di Latina, è quanto meno importante e preziosa. In questi giorni stanno arrivando a casa dei soggetti interessati, per età o per fattori a rischio, degli inviti a farsi avanti e a presentarsi per, nello specifico, un controllo contro il tumore al colon retto. O meglio, sarebbero in arrivo. Ad Aprilia infatti, in alcuni condomini della città, i residenti si sono ritrovati decine e decine di questi plichi, lettere spedite con un fornitore privato, che però vengono lasciati in mucchi presso indirizzi diversi. La denuncia arriva dal responsabile del Tribunale per i diritti del malato, Claudio Frollano: "Ci siano accorti di questo problema negli ultimi giorni. Molti cittadini stanno portando i plichi alla Asl di via Giustiniano. I plichi non sono mai stati recapitati. Molti sono stati ritrovati in condomini sbagliati e mai arrivati a destinazione. Si tratta di un servizio importante della Asl... in questo modo gli sforzi ed il buon lavoro degli uffici vengono vanificati e diversi cittadini non potranno usufruire del servizio".