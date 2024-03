Nell'ultima seduta, la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha deliberato l'istituzione di un parcheggio pubblico e gratuito nell'area mercato di via delle Province. Nelle prossime settimane, arriveranno 380 posti auto pubblici e gratuiti, in virtù di una serie di lavori che stanno rigenerando e riqualificando il centro della città.

Dieci posti auto saranno destinati alle persone diversamente abili, mentre è allo studio del Servizio di Polizia Locale la definizione della sosta rosa per le donne incinte e con bambini fino ai 2 anni di età.

Si legge nella deliberazione di Giunta comunale che sarà consentita "la sosta dei veicoli tutti i giorni della settimana, eccetto i mercoledì ed ogni qualvolta sia necessario destinare l'area a finalità commerciali, pubbliche e di interesse pubblico".

«La nostra città sta cambiando volto – hanno affermato il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l'assessore ai lavori pubblici Andrea Santilli – una serie di cantieri sono stati aperti nelle ultime settimane anche attraverso i fondi del PNRR: il cantiere in piazza 19 Marzo per la riqualificazione dei giardini e della Fontana Biondi; quello nella vecchia città di rigenerazione urbana; la riqualificazione dell'area della Stazione Ferroviaria; la messa in sicurezza del muro di via Porta Agrippina. Nelle prossime settimane, dopo l'espletamento degli atti amministrativi da parte del Servizio di Polizia Locale, un nuovo parcheggio sarà consentito nell'area mercato ex Nalco, area dove oggi insistono anche importanti attività commerciali, al servizio dell'utenza che facilmente potrà così raggiungere il cuore della nostra città».

Come noto, l'ex area Nalco era stata individuata come "area destinata a mercati e fiere" con deliberazione di Giunta Comunale nel 1998; successivamente con provvedimento sindacale il mercato settimanale del mercoledì era stato trasferito nel 2005 presso quell'area.