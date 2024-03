Evitare di tornare indietro riaprendo al traffico una parte dell'isola pedonale ma anche cancellando l'anello ciclabile. Contro queste ipotesi, in particolare, s'è concentrata la manifestazione di protesta organizzata ieri dai partiti dell'opposizione a Latina, in piazza del Popolo. Una manifestazione che si è svolta, non a caso, proprio in quel lato della piazza che dà sull'intendenza di finanza e che nelle intenzioni dell'amministrazione Celentano sarà riaperto al traffico dal prossimo 1 aprile, con le auto che potranno transitare venendo da corso Matteotti e verso via Diaz e piazza della Libertà. La manifestazione "L'isola che non isola" è stata organizzata dalle forze politiche che siedono in consiglio comunale, Latina Bene Comune, Movimento 5 Stelle, Partito democratico, Per Latina 2032, ma anche da Azione, Europa Verde, Italia Viva, Latina Possibile, Partito socialista italiano, Rifondazione comunista, Sinistra italiana.

Ma dalla maggioranza il consigliere comunale Alessandro Porzi tranquillizza: «Nessuno vuol tornare indietro, l'isola pedonale non sarà cancellata».