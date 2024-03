Per la prima volta in provincia di Latina si sta disputando il campionato del disegno tecnico riservato agli studenti delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado. Si tratta di un'iniziativa dai grandi numeri, considerando il fatto che coinvolgerà otto istituti comprensivi nella provincia pontina, ossia le scuole "Giuliano", "Prampolini", "Corradini" e "Da Vinci" di Latina, gli istituti comprensivi "Plinio il Vecchio" e "Caetani" di Cisterna, "Garibaldi" di Aprilia e "Pisacane" di Ponza, per un totale di cinquanta classi e 1.026 alunni coinvolti. «Il progetto consiste in una competizione che prevede tre prove di disegno geometrico - spiega il professore Salvatore Rizzo, tra i fautori dell'iniziativa - una finale di classe che si terrà proprio in questi giorni, una finale di istituto prevista in aprile e la finalissima provinciale tra i migliori otto alunni di ogni Istituto Comprensivo a maggio. Le prove sono interamente svolte con le classiche attrezzature da disegno: squadre, matite, compasso e gomma. L'obiettivo del progetto è il potenziamento delle competenze del disegno tecnico, attraverso una sana competizione, in modo tale da fare appassionare i ragazzi». Gli studenti hanno risposto con entusiasmo, molti sono appassionati della disciplina, altri sono semplicemente curiosi e desiderosi di affrontare qualcosa di diverso. Il campionato del disegno tecnico è nato nell'anno scolastico 2015/16 in provincia di Frosinone, su idea del professore Fabio Macchia e si è diffuso piano piano in tutta Italia, raggiungendo per l'edizione 2023/24 la quota di 31 provincie su tutto il territorio nazionale.