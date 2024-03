Un importante progetto volto a valorizzare e promuovere le produzioni agricole di alta qualità dei Parchi del Lazio, nel pieno rispetto delle risorse naturali e della biodiversità che caratterizzano la regione. È questo l'obiettivo dichiarato di "Natura in Campo nei Monti Lepini", l'incontro di sensibilizzazione che si svolgerà martedì 27 marzo a partire dalle 17:30 presso l'Azienda Agricola Biologica "Marco Carpineti", a Cori. L'evento sarà inaugurato dal Presidente della Compagnia dei Lepini, Quirino Briganti, che introdurrà la serata e prima dei saluti dei rappresentati istituzionali del Comune di Cori, il sindaco De Lillis e l'assessore Simonetta Imperia. La parola, poi, passerà ai due assessori regionali presenti all'evento, Elena Palazzo e Giancarlo Righini, e ai dirigenti Nicoletta Cutolo e Vito Consoli, che relazioneranno sulle politiche e sulle strategie regionali per la promozione della sostenibilità ambientale e agricola.

Non mancheranno esperti del settore, come l'agronomo Alberto Bono, il presidente della Strada del vino e Presidente del GAL dei Monti Lepini Marco Carpineti, il funzionario regionale referente del Marchio Natura in Campo Mario Busatto, e il direttore della Compagnia dei Lepini Fabrizio Di Sauro, che arricchiranno il dibattito con approfondimenti e riflessioni sulle sfide e le opportunità per il settore agricolo e ambientale nei Monti Lepini. La serata sarà moderata da Roberto Perticaroli, Team Leader di Comunità Slow Food dei Monti Lepini per il Turismo Sostenibile, il quale garantirà un'esperienza coinvolgente e informativa per tutti i partecipanti, facilitando il dialogo e lo scambio di idee tra i presenti: "Il marchio di certificazione "Natura in Campo" – ha spiegato il presidente della Compagnia dei Lepini, Quirino Briganti – conferisce un riconoscimento tangibile alle aziende che operano nel rispetto dell'ambiente e delle tradizioni locali, sottolineando l'importanza della sostenibilità e della valorizzazione del territorio".