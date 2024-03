Ormai l'estate si avvicina e se per chi lavora sul litorale diventa il momento migliore dell'anno sul fronte della produttività e dell'economia questa stagione rischia di essere invece una vera catastrofe per i pescatori e i diportisti che tutto l'anno cercano di lavorare senza riuscirci per lo stato dei fondali del porto canale di Rio Martino. Da quando a fine settembre l'amministrazione comunale promise un intervento di escavazione che doveva essere effettuato dopo un mese, di mesi ne sono passati sei e gli operatori si sono sentiti doppiamente beffati. Le ragioni sono tante come spiega spiega Eros Mariucci, rappresentante dei pescatori professionisti, tra quelli che incontrò la giunta Celentano in aula consiliare a settembre scorso ricevendo la promessa di un intervento tempestivo di livellamento del fondale, ripetibile fino a quattro volte e che non è stato mai effettuato.