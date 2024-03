Un confronto sulle iniziative da mettere in campo per favorire le potenzialità industriali del Comune di Pomezia. È stato questo il punto centrale dell'incontro che si è svolto ieri pomeriggio, presso l'aula magna del Complesso Selva dei Pini, a Pomezia alla presenza della Vice Presidente e Assessore regionale allo Sviluppo Economico Roberta Angelilli, del Sindaco di Pomezia Veronica Felici e dell'assessore comunale alle attività produttive e internazionalizzazione Antonino Laspina.

«È stato un incontro fondamentale che ha permesso un confronto ad ampio raggio sulle progettualità che possono essere messe in campo – ha affermato il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio, prof. Raffaele Trequattrini a margine dell'evento – Ho ascoltato con attenzione tutte le istanze che sono arrivate dalle parti sociali e dalle aziende, il Consorzio sta già lavorando su alcuni interventi infrastrutturali grazie al fondo di coesione. Progetti che permetteranno una riqualificazione di molte aree fornendo sempre maggiori servizi. Un altro tema importante riguarda, invece, la doppia gestione della zona industriale con alcune aree che sono di diretta competenza del Consorzio ed altre che vengono gestite dal Comune. Proprio su questo punto stiamo ragionando per fare in modo che ci possa essere una uniformità d'azione e di gestione. Questo permetterebbe investimenti infrastrutturali su ampia scala, la possibilità di lavorare su nuovi progetti di sviluppo e, al tempo stesso, garantire anche la presenza di nuove aree a destinazione industriale che potrebbero essere utilizzate per progetti di ampliamento o per nuovi insediamenti. È un lavoro ampio che dovrà essere portato avanti con una forte sinergia d'intenti, la stessa mostrata ieri e che ha visto Regione, Comune e Consorzio lavorare nella stessa direzione».