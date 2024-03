La maggioranza va per la sua strada sull'isola pedonale, confermando di volerne riaprire alle auto un pezzo e di voler riarmonizzare l'anello ciclabile (tradotto: cancellarne una parte una volta acquisiti i pareri tecnici necessari) e l'opposizione prova una strenua difesa sulle barricate sostenendo l'incoerenza di chi acquisirà i fondi Fesr per la pavimentazione e fa il passo del gambero sulla mobilità sostenibile. Si è polarizzato intorno a questi due punti di vista opposti ieri il dibattito nel consiglio richiesto proprio dall'opposizione sui temi del ridimensionamento dell'area pedonale del centro storico e del fallimento della Latina Ambiente. Lbc, Pd, M5S e per Latina 2032 con un atto integrativo, bocciato dalla maggioranza, hanno chiesto di procedere alla redazione di uno schema di assetto dell'intero territorio comunale che comprenda anche la pianificazione del Centro Storico e di portare quanto prima nelle Commissioni competenti le linee guida redatte e dalla Giunta approvate in merito al PUMS.

Lbc in aggiunta ha presentato un altro atto palesando l'intenzione di intraprendere un esposto alla Corte dei Conti per procurato danno erariale, in vista della probabile perdita dei finanziamenti comunitari. «Le linee guida dei fondi FESR – ha spiegato Bellini - da cui l'amministrazione avrà circa 4 milioni per l'arredo urbano della futura isola pedonale, parlano chiaro: di co-progettazione, ovvero di un'elaborazione condivisa con la comunità e le associazioni del territorio. Una condivisione non portata avanti da questa maggioranza».

Da parte sua la maggioranza ha difeso la bontà delle sue scelte, rivendicando la decisione netta e chiara di chiudere con la sperimentazione, al netto della riapertura del tratto tra corso Matteotti e via Diaz, e di rivedere in maniera radicale l'attuale assetto delle piste ciclabili perché non sufficientemente utilizzate dai cittadini. «Si procederà solo dopo l'esito delle istruttorie già in corso presso il servizio mobilità, ambiente e pianificazione e la presentazione imminente del piano urbano della mobilità» – ha spiegato l'assessore Gianluca DI Cocco mentre l'assessore Muzio («abbiamo dovuto rifare intere progettazuoni appena insediati, mancava l'ufficio di piano smantellato dalla precedente amministrazione, questa isola pedonale è uno spazio desolante non adatto alle diverse esigenze dei cittadini») ha annunciato l'avvio del percorso per il progetto della zona rossa con l'avviso pubblico uscito ieri.

Hanno creato polemiche anche le dichiarazioni di Dino Iavarone, presiente della commissione attività produttive che ha rivendicato la forza dei numeri, 70 a 30 come dalle urne, per una scelta che risiede nelle prerogative di chi governa. Le critiche non sono mancate come quelle di Valeria Campagna: «Il sindaco ha detto che la vuole riempire di contenuti ed eventi, come facciamo a farli in quella zona di Piazza del Popolo, che è quella più vissuta da giovani e da bambini - se è quella che riapriamo? La chiudiamo ogni volta?»