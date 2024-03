Puntare su Sabrina Cenciarelli significa, in un certo senso, voler dare continuità al lavoro svolto dalla direzione generale nell'ultimo triennio.

Sabrina Cenciarelli è laureata in Lettere e Scienze politiche, ha ricoperto l'incarico di direttore amministrativo alla Asl Roma 2, ed è stata coordinatrice dell'area Economica Finanziaria e della committenza e direttore di Gestione procedure d'acquisto e contratti sempre presso la Asl Roma 2. Da tre anni a questa parte è il direttore amministrativo della Asl Latina. Curriculum importante, quindi, e una grande esperienza in materia di direzione dell'area Integrazione amministrativa, di Acquisizione Beni e Servizi, di Controllo di Gestione e Programmazione aziendale, che le ha permesso di essere nominata Commissario straordinario dell'azienda sanitaria.

Il commissario straordinario della Asl Latina è Sabrina Cenciarelli. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha annunciato oggi pomeriggio l'importante nomina per l'azienda sanitaria pontina.

