Il Consiglio dei ministri ha deciso di prorogare per altri sei mesi il commissariamento dei comuni di Anzio e Nettuno. Le relazioni dei commissari erano chiarissime sulla necessità di prolungare il periodo di riorganizzazione degli Enti che sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose.

Quindi niente elezioni per adesso, allo stato attuale la data del voto più probabile è tra maggio e giugno del 2025. "La decisione di prorogare il commissariamento di Anzio e Nettuno era inevitabile e diamo atto al Governo di averlo confermato non ascoltando le voci di quanti, al contrario, spingevano per tornare subito al voto. La proroga, chiesta dalle commissioni straordinarie, conferma la gravità della situazione che si sono trovate davanti e che stanno ancora affrontando. Una situazione già ben delineata nelle relazioni delle commissioni d'accesso che nel centrodestra, ancora oggi, c'è chi finge di non conoscere. Il primo obiettivo di tutti deve essere quello di ristabilire la legalità e promuovere la cultura delle regole, solo così si potrà tornare al voto senza condizionamenti", ha sottolineato il Segretario Pd del Lazio Daniele Leodori.