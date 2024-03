C'è ancora spazio per concessioni demaniali a Gaeta; non si direbbe vista la concentrazioni di spazi occupati in estate, tuttavia una recente determina del Dipartimento dello Sviluppo economico del Comune attesta che alla data del 31 dicembre 2023 l'occupazione del demanio marittimo a fini turistici è inferiore al 50% previsto dalla legge. A fare le pulci a questa ricognizione sono state le associazioni «Comunità Lazio Meridionale e Isole Pontine» e «Incontri & Confronti».