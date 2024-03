Un raid vandalico è stato commesso all'ingresso della sede dei Magazzini Teatrali in via San Crispino a Velletri: la serratura, come del resto la cassetta postale e il pannello per le locandine sono stati imbrattati con stucco e silicone. A raccontare lo spiacevole episodio nelle scorse ore è stata la stessa associazione che ha commentato in modo sarcastico: «Abbiamo trovato di fronte a noi a una mostra inaspettata all'ingresso: il nostro campanello, la cassetta postale, la locandina del programma e la serratura erano diventati inconsapevolmente tela di un'espressione di arte contemporanea, impreziositi da stucco, cemento bianco e silicone. Una performance notevole, che abbiamo apprezzato molto. Con un pizzico di ironia, possiamo dire di aver ricevuto un contributo alla nostra continua esplorazione artistica. Chi l'avrebbe detto che avremmo custodito gelosamente questo inatteso intervento artistico, ammirando la freschezza e il coraggio di tali gesti». Insomma dalle parti di via San Crispino sembrano aver preso la cosa con "filosofia", ricordando allo stesso tempo la mission del movimento teatrale: «Scherzi a parte, come teatro indipendente e autonomo, ci sforziamo ogni giorno di portare cultura e spettacolo in provincia, creando uno spazio inclusivo e aperto a tutti. Ai nostri vicini e alla comunità tutta ricordiamo che i Magazzini Teatrali cercano di essere un'estensione del vostro salotto, un luogo dove incontrarsi, scambiare idee e crescere insieme attraverso l'arte. In questo momento più che mai, il sostegno e la comprensione di tutti voi sono essenziali. Vi aspettiamo ai Magazzini Teatrali, magari per discutere anche di questa nostra ultima acquisizione artistica».