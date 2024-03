Si è svolto martedì 26 marzo, presso l'I.S.S. "Carlo e Nello Rosselli" di Aprilia, l'evento formativo, informativo e di prevenzione previsto dal progetto "Guadagnare Salute" promosso, a livello nazionale, dalla Lega italiana per la Lotta contro i Tumori.

Attraverso il Piano Nazionale di Prevenzione, il Progetto vede il coinvolgimento del Ministero della Salute e delle Regioni per un impegno condiviso nel contrastare le malattie e rinforzare la scuola come ambiente che promuove salute.

L'Istituto Rosselli di Aprilia non è nuovo al progetto, la giornata di martedì scorso, infatti, è stato il secondo appuntamento, dopo quello dello scorso anno, che ha visto il coinvolgimento di studenti, medici, volontari LILT, e anche la partecipazione del Responsabile UOC Urologia dell'ICOT di Latina, Prof. Carbone e del Dott. Fuschi. Quest'ultimo, durante l'evento, ha effettuato le visite di prevenzione agli studenti che ne hanno fatto richiesta, previa autorizzazione dei genitori, assistito dalle volontarie della LILT di Latina.

Grazie all'impegno della referente scolastica per la salute del Rosselli, Prof.ssa Sabrina Vento, che ha voluto fortemente ospitare di nuovo l'evento, e la partecipazione del team di medici e professionisti della LILT di Latina e della ASL pontina, questo secondo appuntamento ha riguardato non solo la prevenzione del tumore testicolare, ma anche altre tematiche, quali gli stili di vita salutari e la lotta al tabagismo. Fondamentale in questo senso, l'intervento della Dott.ssa Silvia Iacovacci, Responsabile "Prevenzione Attiva" della Asl di Latina, la quale, in collaborazione con L'Istituto, porta avanti il progetto di peer education secondo il quale sono gli studenti stessi, appositamente formati, a parlare ai loro pari di stili di vita corretti per contrastare l'insorgenza di malattie.

Gli interventi che si sono susseguiti nell'arco della mattinata hanno visto inoltre la partecipazione del Dott. Natali – Oncologo, degli Psicoterapeuti Dott. Cozzi e Capodilupo, della Dott.ssa Salvatori - Direttore Sanitario LILT Latina e Vice Presidente Ordine dei Medici, i quali hanno approfondito il rapporto tra salute e malattia, insistendo sui rischi legati a stili di vita sbagliati, anche a lungo termine, e l'importanza degli screening da fare già in giovane età.

Con l'occasione è stato consegnato dalla LILT di Latina, nella persona del Dott. Cecconi, l'attestato LILT Nazionale "Scuole che promuovono salute", alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Rosselli, la Dott.ssa De Luca, firmato personalmente dal Presidente nazionale Prof. Francesco Schittulli.