"Desidero ringraziare il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e il Direttore Salute Andrea Urbani per avermi designato quale Commissario Straordinario della Asl di Latina". Così in una nota Sabrina Cenciarelli, nominata Commissario straordinario della Asl Latina. "Un pensiero di gratitudine voglio esprimerlo alla Dottoressa Silvia Cavalli e al Dottor Sergio Parrocchia, con i quali abbiamo svolto un lavoro intenso in anni difficili per la salute pubblica. La nostra Azienda sarà chiamata a gestire risorse rilevanti, dal P.N.R.R. al Giubileo 2025. Manterremo al centro della nostra attività la programmazione, sviluppando ulteriormente la rete tra le strutture ospedaliere e la sanità del territorio, oltre a lavorare per la realizzazione di nuove e moderne strutture sanitarie. L'innovazione, la digitalizzazione e gli investimenti in alta tecnologia saranno i punti di forza della nostra azione, l'attività si focalizzerà sulla dignità dei pazienti e degli operatori sanitari".