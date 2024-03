E' stata riaperta nel pomeriggio di oggi l'area giochi della Pineta di Vindicio, sul lungomare di Formia, dopo la temporanea chiusura per i lavori di rifacimento e di riqualificazione con l'installazione di nuovi attrezzi ludici in linea con i più moderni standard. Un luogo particolare a due passi dal mare che torna finalmente fruibile e a disposizione delle famiglie con bambini e che segue la riapertura della Villa Comunale Umberto I, avvenuta lo scorso 8 dicembre.

"L'area si presenta sicuramente più inclusiva e accessibile rispetto al passato – commenta il sindaco Gianluca Taddeo - Oltre agli attrezzi ludici, ve ne sono altri individuali particolarmente attrattivi per la facilità con cui possono essere utilizzati. Il fine della nostra amministrazione è sicuramente quello di riqualificare e rendere più sicure e attrezzate le aree, grandi e piccole, all'interno degli spazi verdi comunali per permettere ai più piccoli e alle loro famiglie di scegliere dove trascorrere in tranquillità il tempo libero e anche con uno sguardo rivolto alla stagione estiva quando l'afflusso di visitatori e turisti sarà sicuramente notevole".

"L'obiettivo generale è quello di restituire alla nostra città aree giochi più adeguate e più vivibili ed anche in pineta, con questo intervento, si è proceduto ad un'attenta e certosina opera di ammodernamento dell'area giochi - interviene l'assessore ai Lavori Pubblici, Eleonora Zangrillo, che ha presenziato alla riapertura insieme agli assessori Rosita Nervino (Politiche Sociali), Luigia Bonelli (Cultura) e Marcello Anastasio Pugliese (Urbanistica) e alla consigliera comunale Valentina Di Russo - Continueremo, nei mesi prossimi, seguendo la linea tracciata dalla nostra programmazione di breve e lungo periodo per riammodernare i luoghi dedicati ai più giovani su tutto il territorio comunale affinchè vengano create e implementate aree e spazi di aggregazione. Il poter favorire il sano ed armonioso incontro dei ragazzi è tra le priorità che ci siamo dati ad inizio mandato e lavoreremo quotidianamente per poter rendere questo territorio più confortevole e bello".

Una pineta con un nuovo look, più sicura e vivibile, accessibile e finalmente all'altezza delle aspettative in cui i bambini potranno giocare tranquillamente in uno spazio caratterizzato da straordinarie bellezze naturali e paesaggistiche.