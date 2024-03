Il sindaco di Aprilia, Lanfranco Principi, entra nell'ufficio di presidenza dell'Egato 4 Latina, l'organismo che indirizza i lavori dell'ambito territoriale ottimale. La decisione è stata presa nel corso della Conferenza dei sindaci di ieri che ha visto la nomina nell'ufficio di presidenza anche dei sindaci di Sabaudia e Terracina Alberto Mosca e Francesco Giannetti, che si uniscono ai primi cittadini di Cisterna, Norma, Fondi e Formia e al presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli, già presenti nell'organismo.

Ma chiaramente la novità principale riguarda l'ingresso di Principi, questa mossa infatti rappresenta un cambiamento totale sul tema dell'acqua per Aprilia, visto che in passato l'Ente di piazza Roma non era mai entrato nella struttura. Dopo oltre un decennio di scontri e di battaglie legali con la società che gestisce il servizio idrico, seguita poi a una fase di distensione nei rapporti con questa mossa si sancisce di fatto una pace e appare il preludio all'ingresso dentro Acqualatina (dove Aprilia non ha mai fatto valere le sue quote nell'assemblea dei soci).

E questo cambio di rotta avviene con una nomina di peso, visto che l'Ufficio di presidenza dell'Egato4 rappresenta uno strumento importante perché indirizza i lavori e controlla l'operato del gestore del servizio idrico. La manovra di avvicinamento tra le parti è iniziata in realtà da diverso tempo ed è stata portata avanti in silenzio: prima tramite la delibera della Giunta Principi che autorizza la condivisione della banca dati del Comune con l'Egato4 (che permetterà al gestore di contrastare con maggior efficacia le morosità), poi con la nomina dello stesso Principi nella Commissione chiamata a valutare i candidati del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei Revisori di Acqualatina.

L'approdo nell'Ufficio di presidenza rappresenta però un fatto certamente più rilevante, anche perché l'amministrazione comunale non mai fatto mistero di voler cambiare strategia, abbandonando il "muro contro muro", con l'obiettivo di ottenere maggiori investimenti per la città. E questa nomina rappresenta un primo tassello.