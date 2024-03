"Arrivare in finale è stato un successo per la nostra città, i temi culturali non sono prerogative della sinistra. Basta con le strumentalizzazioni! Condanniamo fermamente l'atteggiamento di LBC che continua a remare contro gli interessi della città di Latina. È evidente che la loro intenzione è solamente quella di mettere in discussione il lavoro svolto dall'Amministrazione comunale". Così, in una nota, i consiglieri comunali di maggioranza Cesare Bruni, Vincenzo Valletta, Mauro Anzalone, Enzo De Amicis e Maurizio Galardo, rispettivamente capigruppo di FdI, Lega, Forza Italia, Lista Celentano Sindaco e Udc.

"La maggioranza dei commissari della Commissione Trasparenza ha espresso la propria soddisfazione per il lavoro svolto dagli uffici comunali riguardo alla documentazione agli atti relativa alla candidatura di Latina a Capitale Italiana della Cultura 2026. L'ordine del giorno, infatti per come formulato, era chiaro nel trattate la fase di progettazione della candidatura, e riteniamo che questo obiettivo sia stato pienamente raggiunto nonostante le critiche infondate di LBC. È fondamentale ricordare che la presidente della commissione Trasparenza deve mantenere un ruolo di imparzialità nei confronti del lavoro della commissione stessa. Pur comprendendo le sue posizioni politiche, ricordiamo che, in sede di commissione, la maggior parte dei componenti abbia ritenuto esaustive le informazioni fornite dagli uffici comunali, e che quindi la sua nota sulla necessità di una nuova commissione sul punto sia solo di parte. Riteniamo altresì che l'azione dell'amministrazione comunale di Latina per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2026 sia stata improntata alla trasparenza e al rispetto delle norme e della legalità. Le procedure seguite sono state conformi alle disposizioni vigenti, e non vi è alcun fondamento per insinuare il contrario.

La pubblicazione degli atti sull'albo pretorio garantisce la massima trasparenza, e convocare ulteriori commissioni comporterebbe soltanto un dispendio economico inutile per il contribuente, che LBC sembra non considerare nel suo tentativo costante di polemizzare con questa maggioranza".

"Tra l'atro le spese sostenute, a saldo di un contributo ottenuto anche dalla Camera di Commercio, è pari a 13 mila euro. E' evidente, pertanto, che, con una spesa contenuta ed alla nostra prima partecipazione, il risultato raggiunto ( essere tra le dieci finaliste) possa dirsi eccezionale nel panorama nazionale. Arrivare in finale è stato per Latina un traguardo, da molti inaspettato, ed evidentemente da altri non voluto. Sicuramente tutto può essere e dovrà essere migliorato, coinvolgendo ancora di più soggetti pubblici e privati, ma è, a nostro avviso, l'inizio del riscatto culturale della nostra città, su cui questa maggioranza continuerà a lavorare, a cominciare dalla riapertura degli spazi culturali da troppi anni chiusi ed abbandonati".

"In merito all'azione dell'opposizione, riteniamo che il tentativo di strumentalizzazioni politiche continue sia contrario agli interessi della città. Peraltro, questo atteggiamento non ci sorprende affatto, visto che nel pieno percorso della candidatura , LBC ha presentato richiesta di accesso agli atti, regolarmente respinte, al ministero, incurante di danneggiare così gli interessi di Latina. .Infatti, mentre nelle altre città si faceva squadra, probabilmente LBC è stata l' unica opposizione a farlo tra quelle delle città in corsa, e di certo non ha aiutato il nostro percorso. Nonostante questo, però, siamo arrivati tra le prime dieci. Invece che gioire per questo risultato, LBC continua nel tentativo di denigrare il lavoro svolto e l'iniziativa, questa volta insinuando tra le righe sospetti sulle spese".

"Si è compreso benissimo che questa iniziativa a LBC non piaceva affatto, al di là delle finte offerte di collaborazione. Forse perché la sinistra radical chic si sente unica depositaria della cultura; forse perché quando amministravano non ci hanno pensato; forse perché se ci hanno pensato non sono stati capaci di farlo; sta di fatto che evidentemente questa iniziativa non gli piaceva. . E passi pure che, con il loro comportamento presso il ministero, di certo non hanno agevolato e sostenuto la corsa della città di Latina. E va bene anche, ovviamente, che si siano analizzate in commissione i documenti sulle spese effettuate. Continuare, però, nel tentativo di strumentalizzare non è accettabile. In tutta questa vicenda LBC, a nostro avviso, ha dimostrato chiaramente di non essere dalla parte degli interessi e del bene della città, ma solo dalla parte dei suoi piccoli interessi politici".