Il Consiglio comunale di Aprilia dopo una discussione di oltre 6 ore approva il bilancio preventivo e l'aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup). Un via libera arrivato al termine di una seduta infuocata, che ha visto l'opposizione battagliera non solo per le schermaglie di natura politica che caratterizzano il dibattito sull'atto più importante della vita amministrativa. Nel Dup e nella nota integrativa al bilancio sono stati rilevati degli errori nel corso della Commissione del 21 marzo, errori materiali a giudizio della minoranza che per questo ha scritto al Prefetto di Latina, al segretario comunale e al presidente del Consiglio comunale, lamentando il mancato rispetto dei criteri di legge. «Riteniamo opportuno - hanno scritto i consiglieri d'opposizione nella lettera inviata al Prefetto - segnalare tali errori al fine di chiedere di ristabilire i criteri di legge per l'approvazione in Consiglio comunale del Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2024-26, pertanto chiediamo la tempestiva rettifica degli errori attraverso la revoca delle delibere in oggetto e conseguente nuove approvazioni nel rispetto dei termini previsti dalla legge». Aspetti che sono stati poi ribaditi in aula consiliare nel corso della seduta. «Nella commissione del 21 marzo sono emersi degli errori - ha detto la consigliera Luana Caporaso - che per noi non sono semplici errori materiali, perché non abbiamo avuto 15 giorni di tempo per visionare gli atti e presentare gli emendamenti. Perciò chiediamo alla Giunta di ritirare la due delibere approvate e poi di convocare una seduta e rivotarle in maniera corretta, riavviando l'iter. E' una strada percorribile, anche perché rimarremmo comunque nei termini indicati dal Prefetto, che ha concesso altri 20 giorni». I consiglieri Pasquale De Maio e Antonio Terra hanno inoltre aggiunto ulteriori elementi alla discussione, rafforzando le preoccupazioni espresse dalla minoranza. «Non mettiamo in dubbio - ha detto De Maio - il lavoro del dirigente alle Finanze e dell'ufficio, né la loro buonafede, tuttavia ci sono delle regole da rispettare. E la norma dice che gli atti vanno messi a disposizione dei consiglieri 15 giorni prima».

Il sindaco Principi: «Chiuso un bilancio di tutto rispetto evitando il dissesto, ringrazio l'opposizione per i toni bassi durante la trattativa sul parco dei Mille»



L'Amministrazione comunale ha però scelto un'altra strada per correggere gli errori sulle delibere, approvando due emendamenti in Consiglio con le correzioni sul Dup e sulla nota integrativa. Una scelta suffragata dal segretario generale del Comune, Walter Guadio, che in un intervento di 20 minuti ha spiegato che a suo giudizio ci sono stati solo refusi e non errori materiali. «Il bilancio che è stato presentato - ha detto - è corretto e non cambia di un numero, né nel capitolo di entrata e di uscita, né nelle missioni. E nella fase successiva, di collazione, che sono stati commessi negli errori ma si tratta di refusi. E il regolamento comunale ci viene in soccorso con la possibilità di presentare degli emendamenti correttivi». La maggioranza ha così votato gli atti mentre l'opposizione per protesta non ha partecipato al voto. «Consentitemi di dire che raggiungere questo risultato non è stato così semplice e scontato. La sentenza - ha detto il sindaco Lanfranco Principi - sul vecchio esproprio dell'area che ospita il parco Falcone e Borsellino, condannava l'ente a corrispondere circa 20 milioni di euro, ai quali la controparte non era disposta a rinunciare. Con quelle somme, senza l'accordo transattivo e il mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti, non avremmo mai potuto chiudere questo bilancio. Sono stati momenti difficili, perché dichiarare dissesto avrebbe voluto dire costringere la città a rinunciare ai servizi accessori ma di vitale importanza per la vita dei cittadini. Siamo riusciti a chiudere un bilancio di tutto rispetto. Sono molto orgoglioso di aver scongiurato questo disastro per la nostra città. Ringrazio anche l'opposizione, che pur non avendo votato il bilancio come il gioco delle parti impone, nel caso della trattativa per l'esproprio ha contribuito al risultato, mantenendo il silenzio e la riservatezza necessarie».