Controlli sul lungomare di San Felice Circeo, sequestrato un cantiere. L'intervento è stato effettuato nei giorni scorsi dal personale del Nipaaf dei Carabinieri Forestali di Latina che è tornato ad attenzionare la zona del Circeo. In base ad una prima ricostruzione, gli accertamenti sono stati effettuati presso un cantiere in Viale Europa dove erano in corso lavori relativi alla ristrutturazione all' ampliamento di una villa mediante il bonus volumetrico previsto dal Piano Casa di cui alla legge regionale 21/2009.

Sembrerebbe tuttavia che l'intervento abbia superato i limiti previsti dal normativa regionale. Un ampliamento in buona sostanza che invece di essere contenuto nel limite del 30% risulterebbe avere una consistenza del 50%. I Carabinieri del Nipaaf hanno inoltre denunciato persone per violazione della materia urbanistica e paesaggistica.