"Voglio augurare buon lavoro a Sabrina Cenciarelli, nominata dal presidente Francesco Rocca nuovo commissario straordinario della Asl di Latina. La attende una grande sfida: potenziare la rete sanitaria di un territorio importante sotto il profilo dell'estensione e della densità demografica2, ha dichiarato l'assessore Turismo, Ambiente, Transizione Energetica, Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo. "Come Regione Lazio, saremo al fianco del neo commissario della Asl di Latina, con cui lavoreremo in sinergia per rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo loro tempestività nell'accesso alle cure e standard sempre più elevati di assistenza medica", ha concluso l'assessore Palazzo.

