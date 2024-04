La giunta Giovannoli ha chiesto nuovi fondi al Ministero dell'interno, tramite la prefettura di Latina, per potenziare la videosorveglianza sul territorio comunale con un progetto dal titolo "Borgate sicure", studiato per potenziare il sistema di videosorveglianza in tutte le borgate di Sermoneta.

Il progetto era stato già presentato nel 2021 ed era stato ammesso a finanziamento ministeriale ma non finanziato per esaurimento fondi. Ora l'amministrazione ci riprova, puntando sulla necessità di dotare il territorio di maggiore sicurezza.

Il progetto prevede l'installazione di ulteriori telecamere di videosorveglianza sulla rotatoria di Doganella di Ninfa, cerniera con i comuni confinanti di Cisterna-Cori, Norma e Latina; Piazza Caracupa; via Romana Vecchia, strada di collegamento con Sezze; via Murillo/via Tufette, snodo importante per tutti i veicoli provenienti dall'Appia e dalla SR156; via della Tecnica, area industriale di Sermoneta; e via Carrara, strada di accesso a Sermoneta da Latina. Il progetto prevede un investimento di 185 mila euro circa, di cui 155 mila euro chiesti al ministero e la restante parte a carico del Comune di Sermoneta. Ora il progetto passerà al vaglio del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per poi essere trasmesso al ministero dell'Interno per la valutazione.

Un altro finanziamento ministeriale ottenuto nell'ambito del progetto "Scuole sicure" presentato dall'amministrazione comunale, consentirà nelle prossime settimane l'installazione di telecamere all'esterno dei plessi scolastici di Sermoneta.

L'amministrazione Giovannoli, pochi mesi dopo l'insediamento nel 2019 aveva reso operativo il sistema di videosorveglianza comunale e installato ulteriori telecamere nei parchi. Nel 2021 l'amministrazione aveva partecipato a un bando regionale e ottenuto i fondi che hanno permesso di installare ulteriori telecamere nel centro storico, presso la scuola di Doganella di Ninfa e nella borgata di Pontenuovo/Carrara, per monitorare strade, piazze, parchi e incroci, e di ammodernare tutto l'impianto esistente. Nell'ultimo bilancio approvato sono stati inseriti altri fondi per la manutenzione dell'impianto esistente. Ora questo nuovo potenziamento che porterà alla copertura totale del territorio: un deterrente contro furti e reati in genere, e soprattutto un valido aiuto al controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Stazione di Sermoneta e della Polizia locale.