Con la Primavera arriva anche a Pontinia una festa dedicata allo street food più classico. Si tratta del «Festival dello Street Food» – previsto per Domenica 7 Aprile dalle 10 alle 22 – che quest'anno, in questa 1^ Edizione, intende proporre una particolare valorizzazione di piatti tipici della Ciociaria come gnocchetti alla ciociara con crema di scampi, arrosticini di pecora, pizza fritta ciociara, pecora al sugo, cacio cavallo "impiccato", pasta alla carbonara con tartufo e dolci tipici, ma anche arancini e cannoli, patate a spirale, pasta guanciale e pachino, carne di bufala gourmet, panzerotti ripieni, cartocci di calamari e gamberi, panini con polpo, grigliate, hamburger di scottona e tanto altro, oltre agli immancabili panini, tra l'altro, con salsiccia, porchetta e provola. Insomma, c'è di tutto e di più, per soddisfare ogni tipo di gusto ed offrire un panorama culinario più che esauriente per chi ha voglia di sperimentare un percorso fatto soprattutto di assaggi di più pietanze. Gli stand dello street food, però, non sono gli unici ad animare Piazza Indipendenza in questa nuova kermesse organizzata dall'Associazione Pontinia In Festa, sorta nel 2020 allo scopo di organizzare eventi e manifestazioni: presenti anche mercatini dell'artigianato e un calendario di spettacoli ed intrattenimento pensato soprattutto per le famiglie. Si comincia alle 10 con l'apertura degli stand e un'esibizione delle Majorettes dell'A.S.D. White Flower. Alle 11 previsti laboratori per bambini, e per i più piccoli anche due gonfiabili (dalle 15) nonché animazione con mascotte, truccabimbi e palloncini, a cura della Sunflower Animazione capeggiata da "La Fata Trucchina" (a partire dalle 16); alle 15,30 un'altra esibizione, questa volta di Danza, a cura dell'A.S.D. Creale Dance & Fitness. Ad accompagnare la chiusura dell'evento sarà il suono della musica del sassofonista professionista Oreste Monti, in un live che inizierà alle 20. Parlano gli organizzatori: «Recentemente c'è stato a Sabaudia l'International Street Food e abbiamo pensato che a Pontinia mancava una kermesse del genere. L'obiettivo è di riuscire a riproporla a cadenza annuale, fa parte dei piani che avevamo previsto quando abbiamo fondato l'Associazione» – riferisce il Segretario Cristian Vitali. «Ultimamente siamo stati fermi per varie ragioni e volevamo tornare a proporre un evento interessante, qualcosa di diverso – gli fa eco il Presidente Ubaldo Coco – dopo l'ottima risonanza ottenuta proprio un anno fa di questi tempi con il corso gratuito di primo soccorso».