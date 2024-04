La riapertura di un tratto dell'isola pedonale è stato un passaggio molto controverso tra quelli annunciati dall'amministrazione Celentano nell'ambito del piano per rendere definitiva e permanente la pedonalizzazione del centro. I detrattori possono però dormire sogni tranquilli per qualche altra notte a giudicare dall'andamento del Comune nel predisporre la segnaletica e tutti gli adempimenti per rendere di nuovo percorribile dal traffico veicolare il tratto davanti l'Intendenza di Finanza tra Corso Matteotti e via Diaz. Ieri infatti doveva partire la nuova disciplina di viabilità dell'isola pedonale come recitava l'ordinanza firmata dal servizio Mobilità del 31 marzo e ci si aspettavano gli interventi per spostare i vasi alla fine di Corso Matteotti, creare un varco per il passaggio delle auto nel tratto riaperto e rifare la segnaletica dei parcheggi in piazza del Popolo che saranno dedicati alle soste brevi. Ma dei lavori nessuna traccia. L'ordinanza è ad effetto condizionato all'aggiornamento della segnaletica stradale da parte del competente ufficio comunale Manutenzioni e sembra che il ritardo rispetto all'operatività di questo atto sia stato dovuto all'accenno di maltempo di ieri. La ditta, temendo la pioggia che poi non si è verificata, non ha eseguito i lavori che in questo caso ponevano problemi di sicurezza: il possibile maltempo avrebbe costretto all'interruzione degli interventi lasciando il lavoro a metà in un tratto finora totalmente pedonale e nel quale non si possono dare adito a confusioni nell'interpretazione a pedoni e automobilisti. Da oggi invece, salvo altri imprevisti, si dovrebbe procedere – così assicurano dal servizio Mobilità...

