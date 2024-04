«Aiutiamo i nostri studenti di Latina a concorrere con le intelligenze di tutta Europa nella sfida che si svolgerà a Maggio, in Norvegia, su scienza e robotica». Questo l'appello di Riccardo Pedrizzi, presidente di "Città Sport Cultura", l'associazione che aggrega le forze migliori di Latina intorno a progetti di crescita e di sviluppo del territorio.

«I ragazzi della Frezzotti - Corradini meritano di partecipare alla competizione internazionale, il cui accesso è riservato solo alle eccellenze e ai giovani talenti - prosegue il presidente - La scuola ha avviato una raccolta di fondi per finanziare la spedizione degli studenti l'associazione CSC, da sempre sensibile alla valorizzazione del talento giovanile, sportivo, culturale e imprenditoriale, non può che unirsi con entusiasmo alla sfida sostenendo il crowdfunding in tutte le sedi e in ogni modo possibile. Forza Latina, forza ragazzi!».



Nello specifico, la squadra "Steam Power" della Frezzotti - Corradini, è arrivata seconda nella finale nazionale della First Lego League e ha avuto l'opportunità di rappresentare l'Italia all'Open European Championship a Bodo, in Norvegia, il prossimo maggio.

Gli obiettivi previsti dal crowdfunding sono due: uno da 12mila euro per l'acquisto di materiali vari e per coprire i costi di vitto e alloggio; uno da 18mila euro per l'acquisto di altre attrezzature, transfer e trasporti aerei. Beneficiari del progetto saranno 15 studenti, finalisti della competizione e rappresentanti di tutto l'istituto.

«C'è bisogno che l'intera comunità di Latina si attivi per dare sostegno economico, per organizzare il viaggio, i trasferimenti, i soggiorni in hotel, materiali di supporto. Ecco perché Città Sport Cultura darà il proprio contributo per aiutare i ragazzi di Latina e portare in Norvegia la sfida di eccellenze alla quale si è meritata di diritto di partecipare», conclude Riccardo Pedrizzi.



Per raccogliere donazioni o ricevere eventuali contributi economici da parte di privati o aziende del territorio è possibile farlo attraverso bonifico sul conto corrente bancario intestato a Ic Frezzotti Corradini (iban: IT37 P03 0691 4700 1000 0004 6173) causale "Contributo partecipazione Open European Championship - appello CSC". Per ulteriori informazioni inviare mail all'indirizzo info@cittasportcultura.it.