I Comuni di Aprilia, Sabaudia e Terracina entrano nell'Ufficio di presidenza dell'Egato 4, l'Ente di Governo per il servizio idrico integrato nel territorio pontino. Durante la Conferenza dei Sindaci di giovedì 28 marzo sono stati infatti eletti i tre nuovi componenti, che si insedieranno nell'Ufficio di Presidenza dell'EGATO a partire dalla prossima riunione del 5 aprile e saranno chiamati a partecipare alle prossime scelte e azioni che riguardano l'Ente. In particolar modo, parteciperanno al dibattito sull'elezione della presidenza e, soprattutto, all'approvazione della nuova proposta di Statuto.

Proprio quest'ultimo punto sarà tema centrale della prossima riunione, durante la quale sarà istituito un gruppo di lavoro che, nelle settimane a seguire, si impegnerà a definire una nuova proposta di Statuto che dovrà essere presentata e votata dall'intera plenaria. Il Presidente dell'Egato (e della Provincia di Latina), Gerardo Stefanelli, oltre ad augurare un buon lavoro ai rappresentati dei comuni eletti, ha espresso soddisfazione per il risultato delle elezioni. "L' unanimità del voto espresso è il segnale di una volontà condivisa che ci permetterà di affrontare insieme le grandi trasformazioni del sistema idrico integrato – ha affermato Stefanelli –. I prossimi saranno mesi fondamentali per il nostro Ente e la sinergia osservata oggi mi fa essere fiducioso rispetto al futuro. Il 5 aprile sarà un appuntamento importante non solo per dare il benvenuto ai neoeletti, ma anche per aprire la discussione sul nuovo Statuto e scegliere i rappresentati che porteranno a una proposta di svolta per l'Egato". Durante la riunione del 5 aprile, all'ordine del giorno ci sarà anche l'illustrazione del MTI-4, il nuovo metodo tariffario della durata di sei anni che riguarderà l'intero territorio pontino e i suoi utenti.