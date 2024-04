Si è discusso oggi il question time presentato dai consiglieri di Lbc, Dario Bellini, Damiano Coletta, Floriana Coletta e Loretta Isotton, relativo all'istituzione della figura del Disability manager.

"Quella dell'istituzione di un disability manager è una strada già avviata dalla precedente amministrazione che ora dovrà essere portata avanti avendo ben chiari i passi da compiere – commentano i consiglieri del movimento – Riteniamo che quando ci sono temi particolarmente sensibili e delicati vanno necessariamente trovati percorsi condivisi".

"Siamo parzialmente soddisfatti dalle risposte ottenute dall'assessore in quanto se da una parte dall'ascolto della relazione risultano chiare all'amministrazione le prerogative e il lavoro che questa figura dovrà compiere, dall'altra non è stato chiarito dall'assessora Muzio se le somme istituite nel 2022 e 2023 per il disability manager siano state confermate sul 2024. Di fatto si è perso un altro anno, nonostante i fondi stanziati, senza istituire questa importante figura. Nel piano assunzioni di recente approvazione non è stata prevista la figura del disability manager e quindi il piano andrà integrato. È stato comunicata l'istituzione di un tavolo in riferimento al quale si è parlato anche della presenza dei consiglieri comunali, ci auguriamo vivamente siano rappresentati anche i consiglieri di opposizione. Infine l'assessora si è data un tempo di 3-6 mesi per vedere al lavoro questa importante figura. E' un tema a cui teniamo tutti molto e che dovrebbe essere trasversale in ogni scelta compiuto dall'amministrazione. Il nostro ruolo di opposizione è quello di continuare a vigilare affinché il Comune porti avanti con determinazione e celerità questo fondamentale percorso".