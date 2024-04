Centoventiquattro nuovi posti letto, a disposizione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, per ridurre i tempi di attesa dei pazienti in Pronto soccorso prima di ottenere un ricovero presso i reparti di degenza, in modo da poter utilizzare adeguatamente i posti letto esistenti, ampliando la loro disponibilità nell'immediato: sono queste le linee strategiche adottate dalla Regione Lazio per il territorio della provincia pontina in ambito di sanità pubblica: stiamo parlando di un progetto ben definito già ampiamente illustrato a suo tempo dal governatore Francesco Rocca, in occasione della conferenza dei sindaci svolta in Comune a Latina. E che ieri ha trovato la sua effettiva realizzazione con la delibera di Giunta numero 207: l'ultimo passo che mancava dopo che la Asl Latina aveva provveduto ad inviare il completamento d'istruttoria in Regione.

Diventano così effettivi i 124 posti letto necessari per gestire il sovraffollamento del Pronto Soccorso. Posti letto che saranno gestiti da privati ma governati dalla Asl. Nel dettaglio, il piano prevede 49 posti letto acquistati dall'Istituto chirurgico ortopedico (Icot), di cui 29 per acuti in medicina generale e 20 in lungodegenza; 30 dalla Rsa San Raffaele di Sabaudia; 15 dalla Rsa Poggio Ducale di Minturno; 20 dalla Rsa Villa Silvana; 10 dalla Rsa Residenza pontina.

La Giunta Rocca ha deliberato che le somme dovute ai privati verranno prelevate dal bilancio dell'azienda sanitaria pontina, così come definito dalla direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria nell'ambito della quota di finanziamento sanitario indistinto che la stessa direzione assegna alle aziende.

«La delibera sui nuovi 124 posti letto a disposizione della Asl di Latina è importante per ridurre i tempi di attesa dei pazienti in Pronto Soccorso. L'incremento dei posti letto è parte integrante del progetto sperimentale e temporaneo per la gestione del sovraffollamento dei pronto soccorso degli ospedali del Lazio, che è stato approvato nel maggio 2023 e poi esteso anche nella Asl di Latina - ha sottolineato il consigliere regionale Enrico Tiero - Numeri che dimostrano come il presidente Rocca voglia potenziare e la sanità pontina. Sostenere che si stanno dando posti letto al privato non è corretto. Semmai questa era una prerogativa delle amministrazioni di centrosinitra. Abbiamo a cuore la salute dei pazienti e l'amministrazione Rocca sta dimostrando di voler cambiare pagina rispetto al passato».