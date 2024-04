Da 82 fino ai 12 finalisti finalisti della 78° edizione del Premio Strega annunciati oggi pomeriggio. Tra loro c'è anche Chiara Valerio, la scrittice, matematica e attivista di Scauri con il suo "Chi dice e chi tace", edito da Sellerio e proposto da Matteo Motolese, saggista e professore ordinario di Linguistica italiana all'Università La Sapienza. Nella nota che chiude il suo libro Chiara Valerio ricorda come l'idea di questo libro sia nata in un periodo in cui si è ritrovata a riflettere sui personaggi femminili di Georges Simenon.

Un giallo, un'indagine che si apre con una morte inaspettata e la protagonista, Lea Russo, cerca di saperne di più e comincia a investigare. La vicenda è ambientata negli anni ‘90 a Scauri, dove d'estate si riversano masse di turisti e villeggianti, fino a far raddoppiare il numero degli abitanti del paese, dove tutti sanno tutti di tutto. Eppure Lea, indagando, scoprirà un'altra storia e anche se stessa. Non ci resta che aspettare la votazione finale degli Amici della Domenica che proclamerà l'opera vincitrice.