E' stata presentata questa mattina la 37ᵃ edizione della Mostra Agricola CampoVerde, che si svolgerà dall'25 aprile al 1° maggio presso l'Area Fiere di Campoverde, con orario dalle ore 9.00 alle 20.00. Questo evento, organizzato da Tre M, è diventato un punto di riferimento imprescindibile durante il periodo del primo ponte di primavera. La Mostra Agricola CampoVerde è ufficialmente riconosciuta come evento di rilevanza Nazionale dalla Regione Lazio e gode del patrocinio della Regione stessa, della Provincia di Latina, del Comune di Aprilia, della Camera di Commercio Latina-Frosinone, della Camera di Commercio Italo Orientale e dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (Arsial). All'incontro erano presenti la Presidente della Fiera Cecilia Nicita, il Direttore Johnny Passa, il Consigliere Regionale Vittorio Sambucci, il Sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, il Vicesindaco Vittorio Marchitti e gli Assessori Carola Latini e Marco Moroni. Oltre ai rappresentanti della stampa locale, erano presenti anche i responsabili degli espositori Sonia Sette e Gianni Bernardi, lo staff della fiera, alcuni espositori e numerosi consiglieri comunali.

Saranno presenti più di 400 stand, rappresentanti vari settori merceologici tra cui l'agricoltura, la floricoltura, l'innovazione, l'enogastronomia e i prodotti tipici delle regioni italiane. Cecilia Nicita, presidente della Fiera, ha dichiarato che stanno lavorando per far sì che questa edizione, sempre più ricca di contenuti, possa passare da Nazionale a Internazionale. Due grandi eventi legati alla zootecnia saranno in programma quest'anno alla Mostra Agricola CampoVerde: la Mostra Bovina Nazionale Zootecnica Maremmana e la Rassegna Regionale Del Bovino Charolaise e Limousine. Vittorio Sambucci, Consigliere Regionale, ha elogiato l'organizzazione dell'evento per la valorizzazione del territorio e l'impegno nella promozione delle eccellenze locali. La fiera offrirà numerosi eventi tra cui la gara di pasta al peperoncino e promozioni speciali per l'acquisto dei biglietti.

Lanfranco Principi, Sindaco di Aprilia, ha lodato l'evento come il più importante della città, nonostante le limitazioni dovute ai lavori in corso. Le scuole avranno a disposizione due giorni dedicati con laboratori didattici. Tra gli spettacoli previsti ci saranno dimostrazioni di abilità con carrozze, esposizione di macchinari agricoli d'epoca e rievocazioni storiche. Durante la fiera, sarà organizzata una caccia al tesoro e una giornata di raccolta sangue per donatori. Gli studenti potranno partecipare a laboratori didattici che includono visite agli stand zootecnici, lezioni sulla produzione di formaggi e pane, nonché spettacoli culturali e teatrali.