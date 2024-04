Un impegno quotidiano, anche al di fuori dei confini comunali. L'Associazione "Diritto&Donna" prosegue la propria attività contro ogni violenza di genere, non solo fornendo assistenza legale e psicologica, ma anche attraverso un'arma potente, in grado di spezzare catene e salvare vite: la sensibilizzazione. La Presidente Valeria Aprile, infatti, ha partecipato a "Libere di volare, contro ogni forma di violenza", un'iniziativa lanciata dall'Istituto Professionale di Stato per i Servizi "Alessandro Filosi" di Terracina e dalla Dirigente scolastica Margherita Silvestre, per contrastare la violenza di genere, che ha coinvolto le classi seconde di tutti gli indirizzi. Nel corso del primo incontro di prevenzione, sono state affrontate differenti tematiche, tra cui bullismo, cyberbullismo, relazioni tossiche, maltrattamenti e "amore malato", oltre alle tutele previste dal nostro ordinamento a sostegno delle vittime di bullismo e violenza di genere.



L'idea nasce dallo spunto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, prendendo come riferimento le parole di Gino Cecchettin, al termine delle esequie per la figlia Giulia, vittima di femminicidio, e ha l'obiettivo di organizzare momenti di riflessione e di approfondimento sul significato e sull'affermazione della cultura del rispetto. Perché, come si legge in un passo della lettera del papà di Giulia: "Dobbiamo investire in programmi educativi che insegnino il rispetto reciproco, l'importanza delle relazioni sane e la capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo per imparare ad affrontare le difficoltà senza ricorrere alla violenza. La prevenzione della violenza di genere inizia nelle famiglie, ma continua nelle aule scolastiche, e dobbiamo assicurarci che le scuole siano luoghi sicuri e inclusivi per tutti". Il prossimo incontro, presso l'Istituto "Filosi", è previsto per martedì 16 aprile.



Lo scorso febbraio, invece, l'Avvocato Aprile ha partecipato, insieme al Presidente dell'Asd Laundromat Gaeta Futsal, al dibattito "Diritto&Donna…e sport" organizzato dall'Istituto Comprensivo "Giulio Cesare" di Sabaudia, in occasione della giornata contro il bullismo e il cyberbullismo. Tra le due Associazioni è attivo dal 2021 il progetto "Diamo un calcio alla violenza", al fine di far sposare a sport e sociale la stessa mission.



«Il nostro impegno non si ferma – ha commentato la Presidente Aprile -, così come le nostre collaborazioni con il mondo dello sport, della scuola e dell'associazionismo del territorio. Sappiamo, infatti, che solo unendo le forze si possono raggiungere i risultati migliori, soprattutto quando si parla di sensibilizzazione, di divulgazione del nostro messaggio e della nostra attività di prevenzione contro la violenza di genere. Oltre agli Istituti Scolastici di Terracina e Sabaudia e all'Asd Laundromat Gaeta Futsal, collaboriamo con l'Asd Lady Dragon, affiliata alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, le Associazioni ENDOmite, Divertiamoci, Gaeta Padel, la Sezione AIA di Formia, l'APS deComporre e tante altre. Inoltre, possiamo contare sull'apporto di tanti cittadini che sostengono i nostri progetti e non finiremo mai di ringraziare: anche quest'anno, infatti, in tanti hanno prenotato l'uovo di Pasqua artigianale prodotto appositamente per "Diritto&Donna" da Chocolart-L'arte del Cioccolato di Itri. Stiamo inoltre organizzando, tra maggio e giugno, l'evento "Io non ho paura", lezioni gratuite di difesa personale tenute dalla Mª Pasqualina Macera (Cintura Nera 5° Dan Fijlkam), per tutte le donne dai 9 anni in su, presso la Struttura Polivalente di via Venezia a Gaeta; e la 2ª edizione della "Camminata contro la violenza", in memoria delle vittime di femminicidio. Un momento di condivisione e riflessione per ricordare tutte le donne che non ci sono più per mano di chi avrebbe dovuto amarle. Quest'anno, vorremmo coinvolgere anche scuole e associazioni, in modo particolare quelle antiviolenza, presenti nella nostra provincia. Un lungo corteo colorato di rosso, composto da uomini, donne e bambini, tanti cuori che, insieme, vogliono lanciare un messaggio, agire sulla prevenzione e proporre un cambiamento culturale».