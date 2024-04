Il Comune di Aprilia rinsalda i rapporti di fratellanza con Mostardas conferendo la cittadinanza a Elma Sant'Ana, la scrittrice e giornalista brasiliana ispiratrice del gemellaggio. Nella commissione Cultura in programma martedì 9 aprile l'amministrazione comunale illustrerà la proposta di conferimento, che trae origine da un'idea avanzata più riprese dal Comitato per il gemellaggio Aprilia-Mostardas. A unire i dei Comuni è la figura di Menotti Garibaldi, militare e politico nato nel centro brasiliano dello Stato del Rio Grande do Sul che per anni ha vissuto nella tenuta di Carano, provvedendo anche alla prima opera di bonifica di quella zona che solo qualche decennio più tardi diventerà territorio di Aprilia. Perciò per l'amministrazione comunale il conferimento della cittadinanza di Aprilia a Elma Sant'Ana rappresenta un riconoscimento simbolico e doveroso. «Questa proposta - spiega l'assessore alla Cultura, Elvis Martino - venne avanzata già nel 2019 dall'allora presidente del Comitato del Gemellaggio Gianfranco Compagno e poi ancora nel 2021 dall'attuale presidente Francesco Argondizzo. Conferire la cittadinanza onoraria a Elma Sant'Ana ci sembra un giusto riconoscimento a una persona che oltre a tessere i rapporti con gli apriliani nel suo Paese ha portato avanti la figura di Menotti Garibaldi e di Aprilia. Inoltre con questo tributo, malgrado la distanza, intendiamo sempre mantenere vivo il gemellaggio con Mostardas».