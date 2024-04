Approvato, a Ponza, il progetto per una serie di interventi presso il locale campo sportivo, in località Punta Incenso. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, Donatello Cardarelli, ha accolto l'istanza presentata dal sindaco Francesco Ambrosino, intesa a ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione di "lavori di recupero, riqualificazione e rifunzionamento del campo sportivo comunale". La Ripartizione Tecnica del Comune, che ha rilasciato l'autorizzazione ha tenuto a sottolineare che l'autorizzazione è concessa "ai soli fini paesaggistici". Pertanto l'ufficio comunale raccomanda nella esecuzione delle opere che richiederebbero, dopo cinque anni, una nuova istanza di autorizzazione dei lavori, di badare che la tinteggiatura delle pareti e della copertura del locale spogliatoi sia scelta nella gamma tenue delle terre naturali con il cromatismo degli infissi analogo a questa tonalità o effettuato nella tonalità bianca. Particolare attenzione va rivolta ai pannelli fotovoltaici che non debbono provocare effetti "specchianti o abbaglianti". L'impiego di pavimentazioni esterne deve prevedere il ricorso a soluzioni permeabili o semimpermeabili e sia curata la posta a dimora e l'attecchimento di alberi di specie prevalentemente autoctone mediterranee. L'autorizzazione del dirigente Cardarelli pone poi l'accento sul rispetto delle disposizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio relative alla tutela archeologica con l'opportuna verifica preventiva. La determina del dirigente comunale sottolinea il rispetto della conclusione dei lavori entro i cinque anni definiti dalle disposizioni in materia, con la tolleranza a essere ultimati entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio.