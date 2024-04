Si ipotizza ennesimo disastro ambientale alle porte della Capitale. Nelle prime ore di questa mattina è andata a fuoco a Montagnano, nel Comune di Ardea, una discarica di pneumatici. La colonna di fumo nero risulta ben visibile dall'Eur sino ai Castelli Romani, interessando quindi tutto il quadrante sud della Capitale. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco ed il Comune di Ardea è in stretto contatto con la Asl Roma 6 e l'Arpa Lazio per i rilievi sul livello dell'inquinamento, raccomandando immediatamente ai residenti nelle zone limitrofe di "tenere le finestre chiuse, proteggendo le vie respiratorie soprattutto nei soggetti con fragilità e maggiormente esposti".

"Ribadiamo che dopo l'enorme incendio avvenuto alcuni anni fa a Pomezia, ritenuto un vero e proprio disastro ecologico, da più parti si era chiesto di mappare le aree limitrofe per verificare se vie erano analoghi impianti dismessi, abusivi o in funzione che potessero rappresentare un pericolo per l'ambiente e per i cittadini ed il rispetto di ogni norma di sicurezza. Sembra proprio che ancora, invece vi sono rischi proprio di incendi come è avvenuto questa mattina".

E' quanto dichiarano in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale e Giuliana Salce responsabile per il Lazio.

"L'auspicio -concludono gli esponenti di Ecoitaliasolidale- che si possa immediatamente spegnere l'incendio, ma rimane la richiesta di un maggior controllo e mappatura delle situazioni a rischio in quell'area per scongiurare altri rischi e disastri ambientali".