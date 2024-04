Prende il via ufficialmente il progetto "Giovani e Impresa - Il cibo nella Terra del Mito. Talenti da coltivare", mirato a promuovere la nascita di nuove imprese giovanili nel territorio. Il Comune di Latina guida un ampio partenariato che coinvolge i comuni di Sezze, Bassiano, Cori, Maenza, Priverno, Rocca Massima, Sermoneta, Sonnino, e Norma, insieme a partner come l'Istituto d'Istruzione Superiore Pacifici e De Magistris, l'Associazione Giovanile Exo Latina, e altre realtà locali.

Il progetto, destinato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, si propone di creare un ambiente favorevole all'emergere di nuove iniziative imprenditoriali nel settore agroalimentare e turistico. Si prevede di istituire un hub per giovani imprenditori nel territorio di Latina e un'antenna in ciascuno dei comuni coinvolti. Queste strutture forniranno supporto per sviluppare le vocazioni imprenditoriali e promuovere una cultura d'impresa innovativa e digitale.

Il Sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha sottolineato l'importanza di iniziative orientate ai giovani per rendere Latina una città adatta alle loro esigenze. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 150.000 euro dall'ANCi, integrato con 37.500 euro di finanziamento locale, per avviare progetti a sostegno della nuova imprenditorialità giovanile.

Il progetto rientra in un più ampio impegno dell'Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Latina, che si occupa di diversi progetti finanziati sia dalla Regione Lazio che dall'ANCi, tra cui il progetto "Farò", dedicato ai giovani Neet.

Il Sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, ha espresso fiducia nel progetto, considerandolo un'opportunità unica per favorire la cooperazione tra aree urbane e rurali e offrire nuove possibilità lavorative per i giovani talenti della regione.