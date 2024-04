Con i lavori in corso in piazza del Popolo per la nuova isola pedonale non ci si annoia mai e ogni giorno si scoprono nuovi risvolti e spuntano novità impreviste. A 9 giorni dall'ordinanza del 31 marzo scorso del servizio viabilità firmata dalla dirigente Daniela Prandi i lavori per adeguare l'isola, iniziati in ritardo per un presunto maltempo, non sono ancora terminati e ieri hanno riservato una nuova sorpresa: al posto dei parcheggi bianchi con sosta ad un'ora che fanno parte dei 39 ricavanti dall'operazione della riapertura di una parte di Piazza del Popolo, ieri davanti all'Intendenza di Finanza è spuntato un tratto, fresco di vernice rossa, di pista ciclabile. Un metro e 20 di pista ciclabile che si ricongiunge con quella di Corso Matteotti e che si ricollega a quella di via Diaz. La novità ha destato sorpresa in gran parte della maggioranza che aveva votato nelle riunioni una ipotesi definitiva di planimetria che prevedeva in quel tratto alcuni dei 39 parcheggi a spina di pesce poi ripetuti anche nella parte frontale.

E non solo, l'anello ciclabile questa maggioranza vuole dismetterlo per volere del sindaco e della maggioranza come spiegato anche nell'ultimo consiglio comunale in cui è stato trattato il tema dell'isola pedonale. Il problema è stato anche di ordine tecnico e formale perché nell'ordinanza della Prandi non c'è alcun cenno al proseguimento della ciclabile in quel tratto e nella planimetria allegata (vedi foto) anzi sono bene segnalati, e in modo inequivocabile, gli stalli con sosta a un'ora con una grafica che li richiama. L'assessore Gianluca Di Cocco interpellato telefonicamente spiega che per motivi di sicurezza i tecnici hanno ritenuto di dover completare il tratto di ciclabile in quel tratto, ma questo non esclude «che quando si deciderà di intervenire per smantellare l'anello ciclabile si rimuoverà quella striscia». L'assessore spiega anche che i lavori non sono finiti e i parcheggi saranno disegnati davanti la ciclabile a partire da domani e che ha dato indicazioni di cancellare all'interno dell'area pedonale le strisce che non servono più per non creare confusione. C'è però da dire che forse proprio la confusione sarà la sensazione dominante di questa area dopo i cambiamenti apportati dalla maggioranza.

La riapertura alle auto, quando i lavori saranno finalmente terminati, funzionerà infatti dal lunedì al venerdì, ma con una pista ciclabile che continua e con le auto che dovranno fare attenzione a ciclisti e pedoni (proprio l'aspetto su cui ci si era concentrati nella conferenza stampa del sindaco quando si parlò di questa novità la prima volta) mentre nei week end questo spazio tornerà pedonale e senza parcheggi. Se il tutto sarà regolato con o senza transenne non è dato sapere, ma intanto sembra che si proceda a tentoni. E non è un buon inizio.