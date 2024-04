La comunità di Cori dice addio all'avvocato Pietro Bianchi, decano del foro di Latina. Un lutto che ha colpito nel profondo il Comune lepino, per questo il sindaco Mauro Primio De Lillis, a nome di tutta l'amministrazione comunale, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa, avvenuta nella giornata di ieri, dell'avvocato. orgogliosissimo della sua professione e, ancora operativo, alla veneranda età di 93 anni, nello studio di famiglia. "Insieme a Franco Luberti, già sindaco di Cori, nonché consigliere comunale di Latina, deputato e poi senatore, membro del Consiglio superiore della magistratura – e Romolo Palombelli – il più longevo sindaco di Cori – aveva dato vita ad una studio associato, attivo fino alla scomparsa dei due colleghi. L'avvocato Bianchi - ricorda il sindaco De Lillis - era anche un raffinato gourmet: segretario dell'Accademia Italiana della Cucina, aveva portato a Cori due anni fa un simposio dell'Accademia, cosa che fu per lui motivo di orgoglio. Molto legato al suo paese, nei lunghi decenni di professione, tutti i giorni, all'ora di pranzo rientrava a casa per mangiare il pane di Cori e salutare gli amici e poi tornava nello studio di Latina. Esperto civilista, uomo mite e dai toni sempre pacati.L'Amministrazione comunale rivolge alla famiglia le più sentite condoglianze".

I funerali dell'avvocato Bianchi si terranno oggi alle ore 15 nella chiesa di San Francesco a Cori.