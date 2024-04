Presentati ieri mattina a Palazzo Mazzoni i numerosi lavori realizzati dagli studenti delle scuole Giulio Cesare e Cencelli di Sabaudia, per festeggiare i 90 anni di vita della città delle dune. Gli alunni hanno voluto omaggiare Sabaudia con momenti di condivisione, di gioia, di cultura e di musica.

"Credo sia doveroso esprimere gratitudine ai ragazzi per l'impegno, poiché sono loro i veri protagonisti. Hanno realizzato opere splendide, degne del giusto riconoscimento. Naturalmente, se i giovani sono stati in grado di concretizzare quanto fatto è grazie agli insegnanti che li seguono con responsabilità e passione. Se la scuola funziona è merito anche dei dirigenti scolastici. La coesione sociale è fondamentale e credo che la scuola abbia un ruolo importante per i ragazzi. Avere una visione culturale unificata è indispensabile. Pertanto, dobbiamo concentrarci sulle nuove generazioni che rappresentano il futuro". Così ha aperto la manifestazione il Sindaco Alberto Mosca.

Ad assistere le insegnanti nell'organizzazione della manifestazione è stata l'assessore alla Pubblica Istruzione e Servizi Sociali, Pia Schintu: "È stato un grande piacere per me collaborare con voi poiché mi ha riportato indietro nel tempo, quando ero insegnante. Questo evento è stato organizzato in occasione del compleanno di Sabaudia, ma è fondamentale continuare a lavorare insieme costantemente. È essenziale per costruire l'identità di Sabaudia e per far sentire uniti tutti i cittadini. In occasione del 90º anniversario della Città, insieme alle scuole abbiamo individuato tre aree: una a Palazzo Mazzoni, un'altra in Comune e l'ultima al teatro delle Fiamme Gialle. Desidero ringraziare gli insegnanti e gli studenti che hanno collaborato, comprendo quanto impegno abbiano dedicato per ottenere questo straordinario risultato. Grazie di cuore anche alla responsabile del settore, Sara Macera per la sua dedizione nel predisporre il lavoro. Infine, un ringraziamento va anche ai dirigenti scolastici, poiché senza il loro supporto non avremmo potuto realizzare nulla, e al Sindaco che ci ha assistito".

"I ragazzi sono stati bravissimi. Hanno lavorato con estro e genialità. È stata una piacevolissima sorpresa, ma del resto stiamo investendo sulla formazione da tanti anni, insieme alla collega Zannella. Anche la continuità ha il suo valore. La sinergia territoriale e la condivisione progettuale credo siano un valore aggiunto per tutti. Noi dobbiamo credere nella scuola perché solo attraverso l'istruzione e la formazione possiamo sperare in un futuro migliore".

Così il dirigente scolastico Marco Schicchitano ha voluto rendere plauso agli studenti che hanno partecipato alla realizzazione dei lavori per i 90 anni di Sabaudia.

"Ringrazio tutti i ragazzi, gli insegnanti e gli organizzatori. Tanto è stato fatto e tanto ancora faremo. È emozionate vedere con quanta dedizione e con quanto spirito di iniziativa ognuno ha partecipato per portare a termine bellissimi lavori. Nella mostra c'è una parte delle attività svolte. Siamo partiti da convegni, conferenze sulla legalità e sull'inclusione. I ragazzi sono stati educati alla lettura, partecipando attivamente agli incontri. Tutte le attività proposte dall'inizio dell'anno rientrano nel progetto dei 90 anni di Sabaudia perché il futuro sono i giovani e devono capire e apprendere anche la storia per un avvenire migliore. Contiamo molti sugli Enti locali, su chi ci governa e siamo convinti che questa Amministrazione continuerà a starci vicino". È quanto ha chiosato la dirigente scolastica Miriana Zannella.

I festeggiamenti in occasione del 90° anniversario di Sabaudia non finiscono qui. Questa mattina, gli studenti sono stati impegnati come giovani guide turistiche, accompagnando i visitatori dal Belvedere al centro. Domani (10 aprile), parteciperanno alla "Scoperta della città" attraverso una divertente caccia al tesoro. Giovedì prossimo (11 aprile), dalle 9 in poi, gli alunni presenteranno i loro progetti sia a Palazzo Mazzoni che al teatro della Guardia di Finanza. Venerdì (12 aprile), a partire dalle 10, gli Istituti scolastici concluderanno le celebrazioni in Piazza del Comune. La stessa che sarà suddivisa in varie aree tematiche, dove gli studenti del Cencelli e Giulio Cesare presenteranno i loro progetti e intratterranno con attività musicali, teatrali e di danza. Insomma, la festa continua e il divertimento è garantito.