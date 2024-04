Sopralluogo questa mattina sulla Strada Statale Appia in località Barchi a Terracina dopo la richiesta di un intervento da parte del Comitato Barchi Aldo Mattei che ha segnalato la pericolosità della zona. L'intervento è stato deciso e programmato nel corso dell'ultimo incontro in Prefettura convocato dal Prefetto di Latina Maurizio Falco per promuovere la sinergia tra tutti gli attori coinvolti in tema di viabilità e sicurezza. Questa mattina per l'Amministrazione Comunale era presente il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, l'Assessore ai Lavori Pubblici, Claudio De Felice, e la Dirigente Lavori Pubblici Luisa Arcese. Erano presenti anche il Presidente del Consiglio Comunale Luca Caringi e l'Assessore Alessandra Feudi. Per l'Anas era presente l'Ing. Annalisa Giovannetti, responsabile dei progetti di messa in sicurezza dell'Appia, che insieme al Sindaco e ai rappresentanti del Comune ha ascoltato le criticità segnalate dei residenti fornendo anche le prime risposte alle loro istanze. La pericolosità della zona, come rappresentato dal Comitato, è dovuta al fatto che si trova all'intersezione tra le rampe di ingresso e di uscita dalla Galleria Tempio di Giove e quelle per accedere e uscire dal centro cittadino. Al termine dell'incontro, Anas per voce dell'Ing. Giovannetti ha annunciato che nell'immediato provvederà con una nuova segnaletica orizzontale e verticale e con l'installazione di "De.Fle.Co", delineatori stradali flessibili di corsia, mentre ci sarà uno studio più approfondito per altre soluzioni.

«La nostra Amministrazione vuole e deve rispondere alle istanze di tutti i cittadini, delle zone centrali come quelle più periferiche, per questo ci siamo attivati perché le preoccupazioni e le richieste dei residenti della zona di Barchi non restassero inascoltate. Un ringraziamento al Prefetto che con il suo metodo di lavoro ci ha permesso di intervenire in tempi rapidi, e un grazie all'Anas che ancora una volta si è mostrata presente, e ci ha offerto delle soluzioni nell'immediato e la disponibilità ad uno studio della situazione per un eventuale intervento più strutturato. A breve ci sarà un nuovo sopralluogo con la Polizia Stradale, è nostro interesse assicurare la scorrevolezza del traffico nella massima sicurezza», hanno dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti e l'Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice.