Pesca di frodo, controlli a tappeto nel fine settimana. L'attività di monitoraggio è stata svolta dalle guardie ittiche Vigiles Fipsas coordinate da Emiliano Ciotti nei comprensori di Terracina e Pontinia in particolar modo sul fiume Ufente, Diversivo Ufente, Fiume Sisto, Canale Botte, Canale Linea Pio VI e Canale Portatore. Complessivamente sono stati redatti 24 verbali per circa 4.200 euro di sanzioni amministrative. Uno dei pescatori sanzionati stava utilizzando una bilancia 2,80 x 2,80 ed è stato quindi verbalizzato anche per l' utilizzo di attrezzi vietati. Le altre infrazioni contestate riguardano, la pesca senza licenza, assenza di tesserino segna catture e distanza apparecchi da pesca. Durante la giornata sono stati immessi nuovamente in acqua pesci per circa 15 kg. Come evidenziato dalle guardie ittiche, i controlli sono mirati a tutelare e salvaguardare la fauna ittica e vigilare sul rispetto delle norme che vietano o regolano la pesca e proseguiranno per tutta la primavera nonché per l'estate per contrastare la pesca di frodo in modo particolare per ciò che concerne le acque interne. Gli accertamenti delle guardie Fipsas vengono effettuati anche in aree a tutela come il Parco Nazionale del Circeo non soltanto per ciò che concerne la pesca non autorizzata.

Non sono mancate segnalazioni importanti per le discariche abusive che poi hanno portato a mirati interventi di bonifica.