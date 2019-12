Prenderà il via domani la V edizione di Buon Compleanno Latina, la manifestazione promossa dall'associazione Minerva diventata, oramai, un appuntamento fisso per il compleanno della città. L'appuntamento è per mercoledì, giovedì e venerdì prossimi all'interno di Palazzo M.

Si inizia il 18, alle 18.00, con il Concerto di Natale delle Arpe di Orfeo del Conservatorio Ottorino Respighi di Latina, diretti dalla Prof.ssa Lucia Bova. A seguire, alle 19.00, inaugurazione della mostra fotografica DEbuilding di Caterina Marchionne e della mostra fotografica i borghi dell'Agro Pontino di Luca Falzarano e poi brindisi per il compleanno di Latina accompagnato da un percorso enogastronomico offerto da Cuomo, Casale del Giglio, Caffè Friuli e la Bottega del Fornaio.

Giovedì 19 dicembre "LATINA INCLUSIVA: i bambini sono tutti speciali", giornata dedicata al tema dell'inclusione.

Si inizia alle ore 17,00 con l'Associazione Mondo Disabili Future Onlus che organizzerà un laboratorio creativo e di riciclo con lo scopo di fare interagire tra loro i bambini; seguirà una piccola esposizione di alcuni lavoretti ad opera dei bambini dell'associazione.

RIABILITY e-CHILDREN - laboratorio di potenziamento, attraverso l'utilizzo dei Lego si fa una terapia di gioco collaborativa nella quale i bambini lavorano insieme per costruire dei modelli Lego; a seguire presentazione della CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa). Lo scopo di questa metodologia è quello di integrare le diverse modalità di intervento riabilitativo con obiettivi volti ad incrementare le opportunità comunicative.

MAL LEGGO: presentazione del sito per ricercare e contattare diversi tipi di professionisti specializzati in DSA nel proprio territorio.

TRE MAMME PER AMICHE: lo staff dell'associazione allestirà uno spazio dedicato ai bebè, con tappeti, cuscini e giochi di legno e una serie di laboratori per coinvolgere bambini e genitori.

ASTROLABIO: la tangoterapia. Previste tre esibizioni del corpo di ballo che sperimenta la tangoterapia nelle persone con disabilità.

Venerdì 20 dicembre, alle 17.30, presentazione del libro di Luca Falzarano "Battaglie e borghi"; alle 18.30 Tavola rotonda sul "Marketing territoriale, una leva per lo sviluppo dei borghi". Un incontro promosso dalla Consulta per i borghi di Latina. Saranno presenti i referenti dei borghi che animeranno il dibattito sulla storia dei borghi e sulle proposte utili a riportare i borghi al centro del sistema comunale.

La V edizione di Buon Compleanno Latina si svolge in collaborazione con MDF, Mondo Disabili Future Onlus, Astrolabio, Mal Leggo, Tre mamme per amiche e Riability e-Children.

Ringraziamo gli sponsor di questa edizione: Marchionne e Muzio Studio legale associato; IaL IngegneriaLatina; Biolatina, Autoscuola dello Stadio; L'ottavo Nano, La Bottega del Fornaio; Casale del Giglio, Cuomo; Caffè Friuli; La Storta; Macelleria Pietrosanti; Biodinamichair.

"Anche quest'anno sono sinceramente orgogliosa - spiega il Presidente dell'associazione Minerva, avv. Annalisa Muzio - di aver organizzato tre giorni di eventi pieni di attività e appuntamenti per festeggiare il compleanno della nostra città. Ringrazio, oltre tutti i nostri sponsor, tutte le associazioni che, per il 19 dicembre, si sono messe a disposizione per realizzare un'intera giornata dedicata all'inclusività, tema che non manca mai in tutte le manifestazioni che organizziamo. Un ringraziamento particolare va anche al Conservatorio O. Respighi di Latina che si esibirà con gli archi in un concerto che – aggiunge il Presidente Muzio – sarà bello e nello stesso tempo emozionante all'interno di una dei palazzi più belli della nostra città, nel cuore di Latina, ovvero all'interno di Palazzo M. Anche questa edizione sarò l'occasione per mettere in evidenza i talenti del nostro territorio, come Caterina Marchionne, apprezzatissima fotografa della nostra città, vincitrice del prestigioso Contest Top40 2016 di Los Angeles, con la sua mostra Debuilding, ma anche le prelibatezze del nostre territorio grazie al percorso enogastronomico con cui brinderemo per i festeggiamenti del compleanno di Latina. Insieme alla Consulta dei borghi, poi, abbiamo deciso di organizzare, per la giornata del 20, un incontro che ha come protagonisti i rappresentanti dei borghi di Latina che discuteranno di progetti da calendarizzare per rimettere al centro della programmazione amministrativa della nostra città i borghi e i tanti cittadini residenti. Si tratta del primo incontro del genere che viene organizzato a Latina grazie anche al grande lavoro che sta portando avanti la Consulta, organo fortemente voluto proprio dalla nostra associazione".