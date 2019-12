Una sinergia per riqualificare il Boschetto di Nuova Florida. E' quella che sta mettendo in piedi il movimento civico "Ardea Domani" che ha già ottenuto un piccolo successo col primo incontro di progettazione partecipata che si è tenuto nei giorni scorsi nei locali della parrocchia San Gaetano da Thiene, proprio accanto al parco e all'ex centro anziani dell'area di circa 4 ettari di proprietà comunale da anni in stato di abbandono e degrado.

Le persone intervenute sono state subito divise in gruppi di lavoro, all'interno dei quali hanno potuto confrontarsi non solo sulle possibili idee ma anche sulle singole disponibilità. «E' proprio a partire dalla disponibilità di cittadini e associazioni che vorremmo costruire una proposta da presentare al Comune - hanno spiegato i giovani di Ardea Domani -. Certo, non si tratta di un percorso facile per una città poco abituata a prendere l'iniziativa e spesso troppo schiacciata sull'attesa di soluzioni calate dall'alto, ma l'incontro ha mostrato tutta la potenzialità di un approccio innovativo».