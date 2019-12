Sono iniziati ieri mattina i lavori per la sistemazione della via Nettunense nel tratto compreso tra Aprilia e Anzio, dopo quelli effettuati nella zona dei Castelli. Il primo passo è stata la potatura delle alberature presenti a bordo strada. «Ultimato questo primo intervento - ha affermato l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Ranucci - sempre eseguito dall'Astral, dopo le festività natalizie partiranno i lavori per la realizzazione del nuovo manto stradale e della nuova segnaletica. Ringraziamo l'Astral e l'amministratore Antonio Mallamo per aver dato seguito alle nostre varie istanze e per aver iniziato da Anzio l'importante intervento».

«Asfalto ‘green' - è il commento del presidente della Regione Nicola Zingaretti - e ben 1.000 nuovi alberi: la Nettunense, la strada che collega Marino al litorale di Anzio, in provincia di Roma, sarà presto la prima ‘strada verde' del Lazio, e forse, fatta in questo modo, anche d'Europa».

Il piano di opere pubbliche proseguirà nel Comune di Anzio anche con altri interventi. In corso di realizzazione i nuovi marciapiedi su via Ardeatina e anche la nuova illuminazione a led, l'arredo urbano e una nuova area di parcheggio. In via di conclusione anche la pista ciclabile nel tratto compreso tra lo stabilimento Lido Garda e l'inizio di via Fanciulla d'Anzio.

Allo stesso tempo, ad Anzio Colonia, è in corso l'intervento per il recupero della Sorgente Acqua del Turco.

I lavori ad Anzio Colonia sono propedeutici al recupero dei fabbricati esistenti e alla realizzazione dell'arredo urbano nell'intera area, della nuova illuminazione e di spazi pubblici fruibili ai cittadini, nelle vicinanze di un suggestivo tratto di costa.

«Si tratta di opere importanti - conclude il sindaco di Anzio, Candido De Angelis -, che rientrano nel piano delle opere pubbliche per la riqualificazione della città e delle principali vie di collegamento. Con il nuovo Bilancio, che approveremo in Consiglio entro fine anno, intensificheremo gli interventi comunali su strade, condotte, scuole, per dare risposte concrete alla cittadinanza».